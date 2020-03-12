Когда водителям ждать «письма счастья»: в Украине презентовали систему видеофиксации превышения скорости

В Украине с 1 мая запустят систему автоматической фиксации превышения скорости на дорогах. Как она будет работать, сегодня проверил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, в Центре фиксации нарушений скоростного режима патрульные будут видеть, как быстро двигалось авто и на сколько "лихач" превысил скорость. Кроме того, полицейскому будет доступна информация об ответственном лице и самом транспортном средстве, в частности соответствие номерного знака марке авто. Поэтому система поможет еще и находить авто, которые пребывают в розыске или в угоне. Сообщается, что после проверки всех данных полицейский будет подписывать постановление об административном нарушении. Постановления будут отправлять через "Укрпошту", а также оно появится в электронном кабинете водителя на сайте МВД. При этом, предусмотрен испытательный срок, чтобы водители могли ознакомиться с работой системы.

По словам гаранта, благодаря системе видеофиксации нарушений скоростного режима можно будет значительно уменьшить смертность на украинских дорогах. Планируют внедрить новинку не только в столице и Киевской области, но и по всей Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что четыре украинских города оказались в рейтинге городов с наиболее загруженными дорогами в мире.



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