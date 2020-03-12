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Китайского шпиона осудили на 10 лет лишения свободы в украинской тюрьме

Гражданин КНР пытался подкупить украинских ученых

сегодня, 16:29
Автор:

• Татьяна Веремеева

Китайского шпиона осудили на 10 лет лишения свободы в украинской тюрьме

Гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе проведет 10 лет в украинской тюрьме. Такой срок он получил после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила его в шпионаже, а позже суд признал его виновным по статье "Шпионаж" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что китайский гражданин пытался получить разработки украинских ученых в ракетно-космической отрасли через подкуп отечественных научных сотрудников. Мужчина был членом официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной, имел степень доктора технических наук.

Кроме того, в СБУ выяснили, что Шу Юаньцзе получил специальное образование в Китайской военной научной академии и учился в Физико-химическом институте Академии наук РФ. За свою успешную деятельность он отмечен премией первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии".

Ранее "Комментарии" писали, что Следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному из плена украинцу. Его обвиняют в пытках и истязаниях украинцев в период содержания в плену. Гражданин Украины во время пребывания в тюрьме в так называемом "МГБ ДНР" на территории Донецка добровольно присоединился к боевикам и применял физическое насилие и пытки по отношению к соотечественникам, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские.


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