Продукты есть, карантин в Украине поддерживаем, но коронавирус, возможно, и не существует вообще — опросы в соцсетях

Вчера, 12 марта, портал "Комментарии" на своей официальной странице в Facebook провел среди подписчиков четыре опроса на тему китайского коронавируса Covid-19, и теперь мы готовы делиться первыми результатами.



На вопрос о том, скрывает ли государство реальное число зараженных коронавирусом в Украине, 73% респондентов выбрали ответ "Всякое может быть", а всего 27% заявили, что доверяют Минздраву Украины.

Также существует мнение, что коронавирус не существует, это не новая болезнь и не эпидемия, а всего лишь инструмент для решения каких-то целей. С утверждением согласились 68% опрошенных, а 32% не согласны и считают коронавирус реальной угрозой.

57% опрошенных поддерживают введение общенационального карантина в Украине, а 43% против и считают это бредом. А вот панику в супермаркетах создают больше в социальных сетях, ведь 94% наших подписчиков сказали, что в их населенных пунктах прилавки не пустуют.

Как сообщал портал "Комментарии", PornHub предоставил итальянцам бесплатный премиум-доступ на время карантина из-за коронавируса.

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