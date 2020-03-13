Продукты есть, карантин в Украине поддерживаем, но коронавирус, возможно, и не существует вообще — опросы в соцсетях

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Вчера, 12 марта, портал
"Комментарии" на своей официальной странице в Facebook провел
среди подписчиков четыре опроса на тему китайского коронавируса Covid-19, и теперь мы готовы делиться первыми
результатами.
На вопрос о том,
скрывает ли государство реальное число зараженных коронавирусом в Украине, 73%
респондентов выбрали ответ "Всякое может быть", а всего 27% заявили, что
доверяют Минздраву Украины.
Также существует
мнение, что коронавирус не существует, это не новая болезнь и не эпидемия, а
всего лишь инструмент для решения каких-то целей. С утверждением согласились
68% опрошенных, а 32% не согласны и считают коронавирус реальной угрозой.
57% опрошенных
поддерживают введение общенационального карантина в Украине, а 43% против и
считают это бредом. А вот панику в супермаркетах создают больше в социальных
сетях, ведь 94% наших подписчиков сказали, что в их населенных пунктах прилавки
не пустуют.
Как сообщал портал "Комментарии",
PornHub предоставил
итальянцам бесплатный премиум-доступ на время карантина из-за коронавируса.
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