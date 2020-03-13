Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

В Украине проверят цены на медицинские маски

Стоимость медицинских масок проверит Антимонопольный комитет. Будут искать тех, кто после введения карантина преднамеренно и без каких либо оснований поднял цены. Об этом в эфире одного с украинских телеканалов заявил заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко. Проверить продавцов масок и других медицинских средств защиты поручил премьер-министр. Нарушителей Антимонопольный комитет будет штрафовать.





Иран нашел причину не передавать в Украину "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

Иран снова отказался передавать Украине "черные ящики" со сбитого украинского лайнера. В этот раз во всем обвинили коронавирус. Мол, не до того. "План по доставке самописцев в Украине был. Но его пришлось отложить из-за вспышки в Иране Covid-19", - сообщила директор Совета по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, которая контролирует процесс передачи. Сначала соглашаются передать "черные ящики", а затем находят причину этого не делать иранцы не впервые. Тем временем, с момента трагедии уже прошло более двух месяцев. Иранские военные сбили пассажирский самолет "МАУ" около Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, которые находились на борту.





Обвал на фондовом рынке США

Кризис на фондовом рынке США. Четверг, 12 марта, стал для него худшим за последние 33 года. Об этом сообщает Associated Press. По итогам торгов, индексы оказались в "медвежьей зоне", то есть, цены обвалились сразу более чем на 20%. Индекс S&P 500, куда входят 500 крупнейших мировых компаний потерял за день 9,5%, а если сравнивать с показателями прошлого месяца, то сразу 26,7%. А вот Dow Jones (промышленный показатель) потерял около 10%. Такого обвала индексов на фондовом рынке США не было с 1987 года. Случился он сразу после того, как Всемирная организация охраны здоровья объявила коронавирус пандемией.





Коронавирус в семье канадского премьера

Коронавирус подобрался максимально близко к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Болезнь подтвердили у его жены Софи. Первые симптомы у нее появились после возвращения с Лондона. Тест на Covid-19 показал положительный результат. Такой же сделали и самому Трюдо, хотя он и чувствует себя хорошо. Результатов пока нет. Супруги вместе отправились на двухнедельный карантин, пишет The Hill.





Восхождения на Эверест - под запретом

Из-за вспышки коронавируса в Непале временно запретили восхождения на Эверест. Подобное решение приняло правительство страны. Пока ограничения будут действовать в период с 14 марта по 30 апреля. На этот же период иностранцам прекратят выдавать туристические визы, сообщает ВВС. "Все выданные разрешения, а также те, которые должны были выдать на новый сезон на Эвересте, будут отменены", сказали в офисе премьер-министра. А те, кто все же приедет в страну, должны будут 14 дней провести на карантине. В Непале сейчас зафиксировали только один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украину ожидает ухудшение погодных условий.





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