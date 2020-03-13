"ЛНР" хочет перекрыть границу с "инфицированной" Украиной

“Власти” так называемой ЛНР заявили, что могут закрыть границу с Украиной в связи с тремя подтвержденными случаями коронавируса в нашей стране. Впрочем, местные медики говорят, что это может привести к тяжелейшим последствиям. Об этом пишут СМИ оккупантов.

По словам "главного государственного санитарного врача" "ЛНР" Дмитрия Докашенко, случаев китайской лихорадки у них нет, поэтому “чиновники” могут принять решение перекрыть "республиканскую границу". По словам Докашенко, это может быть чревато: многие жители Донбасса получают пенсию в Украине, которую могут потерять. Медик говорит, что вынужденная мера может обернуться тяжелейшей социальной ситуацией.

Напомним, на днях боевики обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. Рядом с городом расположены позиции украинских военных. Их оккупанты накрывают огнем довольно часто, однако в этот раз вражеские снаряды полетели совсем в другую сторону. Сначала боевики обстреливали жилые кварталы, а потом и вовсе развернули оружие в сторону местной школы. Ученики как раз остались там на седьмой урок, а у воспитанников младшей школы была продленка. Когда раздался грохот снарядов, детей экстренно увели в бомбоубежище. Известно, что школу боевики атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, обошлось без жертв. Как только обстрел прекратился, учеников и работников школы развезли по домам украинские правоохранители.

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