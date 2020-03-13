С Божьей помощью: стало известно как пенсионерка с Радомышля подцепила коронавирус

Симптомы коронавируса у пенсионерки с Радомышля появились незадолго после посещения музея "Радомысль", где она целовала иконы. Это подтвердил, в частности, руководитель Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.

Икон в частном замке-музее "Радомысль" десятки. Коллекцию годами собирала бывшая депутат Ольга Богомолец. Какая именно из них уложила 70-летнюю пенсионерку на больничную койку пока неизвестно. Но сомнений почти нет - коронавирус женщина подхватила "с божьей помощью".

Первые симптомы болезни пенсионерка почувствовала еще 3 марта. Примерно недели за полторы до этого замок-музей посещала группа туристов с Италии, сообщил журналистам чиновник Житомирской ОДА, который пожелал остаться неизвестным. Это страна, где коронавирус сейчас распространяется быстрее всего. Итальянцы, как люди набожные, тоже не побрезговали поцеловать иконы, находящиеся в замке. Не исключено, что кто-то из них и оставил после себя сюрприз в виде коронавируса. Зачастую, иконы в храмах протирают обычной салфеткой без дезинфицирующих средств.

Далее был запущен эффект домино. Пенсионерку недомогание не заставило остаться дома. 8-го марта она снова пошла в туже церковь в "Радомысле". И снова целовала иконы. В это время, напоминаем, она уже была больна коронавирусом. Сколько людей после нее прислонялись к иконам и кому из них досталась порция вируса - неизвестно. Пока удалось найти чуть более двух десятков человек. Все они пройдут обследование.

Также по данным руководителя Житомирской ОГА Виталия Бунечка на обсервации находятся шесть родственников больной и четверо людей, которые заходили к ней в гости.

О том, что у пенсионерки с Житомирской области Covid-19 стало известно накануне вечером. Уже сегодня в Радомышле объявили чрезвычайное положение.

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