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Стало известно, куда делась жена второго инфицированного коронавирусом в Черновцах

Пенсионер из Черновицкой области заболел сразу после того, как его жена вернулась с Италии.

сегодня, 10:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Стало известно, куда делась жена второго инфицированного коронавирусом в Черновцах

Жену второго инфицированного коронавирусом в Черновцах изолировали. Сейчас она находится на обсервации, говорит руководитель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. Где именно - не уточняет.

Житель Черновицкой области попал в больницу несколько дней назад. Незадолго до этого его жена вернулась с Италии. В стране, где коронавирус распространяется быстрее всего в Европе, женщина провела две недели. Когда вернулась чувствовала себя хорошо. А вот у мужа появились опасные симптомы. Вскоре врачи лишь подтвердили догадки. Мужчина инфицировался Covid-19. Ему 64 и, фактически, он находится в зоне риска. И все же, его состояние не вызывает у врачей опасения. Пока он будет находится в инфекционном отделении областной больницы. 

Врачи сразу же определили круг общения пенсионера. Всех, кто с ним контактировал, будут наблюдать. Жену решили не оставлять дома, поскольку именно она могла стать разносчиком инфекции. Сейчас она в обсервации, проходит необходимые обследования, говорит глава ОГА. При этом чувствует себя женщина хорошо, никаких симптомов болезни у нее нету. 

О двух новых случаях коронавируса в Украине Министерство охраны здоровья объявило накануне вечером. Кроме мужчины в Черновцах, заболела женщина с Житомирской области. 70-летняя пенсионерка также под наблюдением врачей и угрозы ее жизни нету. 

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что ученые рассказали, когда окончится пандемия коронавируса. 


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Источник: https://www.facebook.com/cvODA/
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