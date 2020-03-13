В Горловке коронавирусом могут быть заражены 12 человек - Аваков

В неподконтрольной Горловке, Донецкая область, может быть 12 больных на коронавирус, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом стало известно на выездном заседании Кабинета Министров Украины.

Так, Аваков предлагает закрыть ряд КПВВ возле временно оккупированных районов, запретив въезд жителям оккупированных территорий на время карантина в Украине. При этом, украинцы, которые временно выезжали в ОРДЛО и имеют вид на жительство в Украине, смогут вернуться. Перечень пунктов, где будет действовать запрет въезда-выезда, сформируют во время заседания СНБО.

"Сейчас мы имеем предварительно информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", - сообщил Аваков.

Напомним, эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" введенные правительством Украины ограничительные мероприятия (карантин), а также рассказали, как избежать паники и есть ли возможность урезонить спекулянтов.

Ранее "Комментарии" рассказали, как не поддаться панике во время карантина из-за коронавируса. Так, психологи во время карантина рекомендуют украинцам не сидеть без дела, критически воспринимать информацию и не пытаться "победить коронавирус во всем мире".

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