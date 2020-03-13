Спортсмены, министры и «Форрест Гамп»: какие известные люди заразились коронавирусом

Ежедневно появляются новости о заражении коронавирусом жителей той или иной страны. Не обходит стороной "китайская" лихоманка и известных личностей – голливудских звезд, популярных спортсменов и деятелей политики. "Комментарии" собрали информацию о всех публичных людях, пострадавших от коронавирусной пандемии.

Голливуд: коронавирусом заразился "Форрест Гамп"

На своей странице в Instagram звезда “Форрест Гампа” и “Зеленой мили” признался, что симптомы "китайской" лихорадки у него и его жены появились во время поездки в Австралию. Актер рассказал, что вместе с супругой Ритой они сначала чувствовали себя уставшими, но вскоре появились боль в горле, озноб и высокая температура. Чтобы исключить коронавирус, Хэнкс сдал тест, однако тот оказался положительным. Сейчас супруги находятся дома в самоизоляции, чувствуют себя удовлетворительно и обещают следовать медпротоколам.

Спорт: жертвами пандемии стали звезды футбола и баскетбола

Так, футболист итальянского гранда "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Известно, что болезнь итальянца протекает бессимптомно. Вслед за ним коронавирус выявили у нападающего генуезского клуба "Сампдории" Маноло Габбьядини. Под удар коронавируса попал и футболист "Челси" Каллума Хадсон-Одои, заметивший у себя симптомы, похожие на простуду. В целях предосторожности спортсмен не посещал тренировки, но после положительного результата анализов было решено отправить на карантин игроков, тренеров и персонал, которые на днях общались с заболевшим. Отмечается, что состояние футболиста стабильно. Тогда как в Германии коронавирус диагностировали у центрального защитника "Ганновера 96" Тимо Хюберса. 23-летний игрок стал первым футболистом-профессионалом в стране, заразившийся новым вирусом. Правда, игрок не контактировал в последние дни с командой, поэтому Хюберса отправили на домашний карантин, а команда - продолжают подготовку к матчам.

Кроме того, нашли "китайский" вирус у владельца футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелоса Маринакиса. Затем в Английской премьер-лиге на неопределенный срок перенесли матч между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", поскольку игроки могли контактировать с зараженным Маринакисом. Добавим, что футболисты и некоторые сотрудники клуба ушли на двухнедельный карантин. Также стало известно, что и тренер лондонского "Арсенала" 37-летний Микель Артета инфицировался коронавирусом. Тренировочная база клуба закрыта, игроки ушли в самоизоляцию.

В баскетболе тоже не обошлось без жертв коронавируса. Так, НБА приостановила сезон после известия о том, что заразился вирусом центровой баскетбольной команды "Юта Джазз" Руди Гобер. Добавим, что перед этим спортсмен "отличился" одним поступком: в шутку потрогал все микрофоны журналистов, когда его спросили об опасности коронавируса. Так Гобер шутил над паникерами, но "дошутился" и сам заболел, спровоцировал массу мемов в соцсетях.

Политика: смертельные случаи в Иране и заболевший министр во Франции



В Австралии новым типом коронавируса заразился министр внутренних дел Питер Даттон Известно, что он проснулся с температурой и болью в горле, затем решил провериться на коронавирус – диагноз подтвердился. Пока что Даттон находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

В Испании коронавирус обнаружили у министра равных возможностей Ирен Монтеро. Добавим, что она перед этим участвовала в марше 8 марта, где было большое количество людей. Также нашли коронавирус у члена испанского Конгресса и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита. В партии решили отправить всех своих депутатов домой, чтоб те работали удаленно.

В Польше же "китайскую" лихорадку подтвердили у командующего Вооруженными силами генерала Ярослав Мики. Привез он "сувенир" из Германии.

А вот в Великобритании коронавирусная инфекция добралась до заместителя министра здравоохранения и члена парламента Надин Доррис. Женщина осталась на домашнем карантине, а ее окружение – проверяют медики. При этом, 62-летняя чиновница заявила, что чувствует себя плохо, но предполагает, что хуже уже не будет. Больше беспокоится о своей 84-летней маме, которая живет с ней и уже начала кашлять.

Тогда как во Франции заболел министр культуры Франк Ристер. Согласно данным медиков, на прошлой неделе министр принимал участие в Национальных сборах, по итогам которых коронавирус обнаружили у семерых человек, в том числе и депутатов. После первых же симптомов болезни Ристер сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. В окружении министра говорят, что тот чувствует себя удовлетворительно, и ощущает себя как заболевший “небольшим гриппом” человек. К слову, от госпитализации топ-чиновник Франции отказался и пребывает в карантине у себя дома. Более того, ближайшие две недели Ристер продолжит работу удаленно. Также известно, что госпитализировали в тяжелом состоянии 68-летнего представителя Эльзаса в национальном собрании Франции Жан-Люка Райцера.

В Италии инфекцию нашли у руководителя правящей Демократической партии Никола Зингаретти. Сейчас он находится в самоизоляции, его семья также соблюдает протоколы, а местное отделение здравоохранения связывается с людьми, с которыми политик общался в последние дни.

Наибольшее число пострадавших от коронавируса политиков и чиновников зафиксировано в Иране. Там заболел министр промышленности Реза Рахмани, вице-президент по вопросам женщин и семьи Масуме Эбтекар и вице-министр здравоохранения Ирадж Харирчи.

А вот в Канаде заболела жена премьер-министра Джастина Трюдо Софи. Недомагание женщина почувствовала после поездки в Лондон. Вместе с мужем она будет находиться в изоляции. Симптомы болезни у Софи Трюдо слабые, сам премьер-министр чувствует себя хорошо,

К сожалению, несколько политических деятелей не смогли справиться с коронавирусной напастью. Так, скончался бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Также в Иране коронавирус убил члена высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны, Мохаммаду Мирмохаммади. Вслед за ним умер бывший посол Ирана в Сирии Хосейн Шейхольислам, а также погибла от осложнений из-за коронавирусной болезни иранский депутат Фатима Рахбар.

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