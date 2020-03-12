Трамп закрыл границы от Европы: в ЕС отреагировали на его решение

Президент Совета Европейского Союза предупреждает об экономическом сбое после того, как Трамп объявил о запрете на поездки. Об этом пишет CNN.

Глава Совета ЕС Чарльз Мишель заявил, что ЕС "оценит ситуацию" после объявления президента Трампа о запрете поездок из 26 европейских стран в США.

"Нужно избежать экономического сбоя", - считает Мишель.

Стоит добавить, что в Ассоциации путешествий США уже заявили о серьезных убытках в сфере туризма после ограничения въезда европейцев.

"Временное прекращение поездок из Европы может усугубить и без того сильное воздействие коронавируса на туристическую индустрию и на 15,7 млн американцев, чья работа зависит от поездок", - заявили там.

Сообщается, что европейские послы в Вашингтоне не были проинформированы заранее, и что Государственный департамент США только начал звонить послам с новостями после того, как Трамп публично огласил о запрете.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что США закрыли свои границы для тех, кто приезжает из Европы. Таким образом хотят остановить распространение коронавируса Covid-19. Исключение сделали лишь для Великобритании. Запрет на въезд будет действовать, по меньшей мере, в течении 30-ти дней. При этом, американских граждан, прилетающих из Европы, пускать в страну будут. Однако только после прохождения теста на коронавирус.

Добавим, что сейчас в Штатах новым типом коронавируса болеют около тысячи человек.

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