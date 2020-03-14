В Черновицкой области ввели чрезвычайное положение

В связи с распространением коронавируса в Черновицкой области вводится режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, который записал видеообращение к гражданам.

“Как известно, мы имеем уже второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцов, а один из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего (суббота, 14 марта) дня чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области”, — сообщил чиновник.

Ограничения коснутся также режима работы торговых центров и супермаркетов.

“Мы ограничиваем режим работы, то есть, закрываем работу всех без исключения рынков за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные — строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей”, — подчеркнул Осачук.

Режим ЧС предположительно, продлится несколько недель, до 3 апреля.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп официально ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения китайского коронавируса Covid-19.

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