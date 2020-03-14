Сотрудники Минфина будут работать на дому

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Руководство Министерства финансов приняло решение перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что работа министерства продолжается в штатном режиме и руководство находится на рабочих местах. Однако, в связи с рисками распространения коронавируса часть сотрудников будут выполнять свои обязанности дистанционно.
"Для сохранения здоровья сотрудников министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус), часть работников Минфина выполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года. Прежде всего речь идет о лицах, имеющих детей. Технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечены", - сообщили в пресс-службе.
В министерстве отменены все зарубежные командировки, а необходимые встречи и консультации будут проводится с помощью конференц-связи.
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