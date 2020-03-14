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Карантин так карантин: Украина прекращает ж/д сообщение с Польшей

Пассажирские рейсы Украина-Польша временно отменили

сегодня, 13:06
Автор:

• Сергей Медведев

Карантин так карантин: Украина прекращает ж/д сообщение с Польшей

Пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Ограничения вводятся в связи с решением правительства Польши и мерами по нераспространению коронавируса.

"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ", — уточнили в "Укрзализныце".

Напомним, что между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, поезда № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, рейсы Интерсити будут выполняться до Львова. 

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что эксперты оценили антикоронавирусные меры Кабмина, а также рассказали, как избежать паники в связи с карантином.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/514327/
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