Карантин так карантин: Украина прекращает ж/д сообщение с Польшей

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Пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Ограничения вводятся в связи с решением правительства Польши и мерами по нераспространению коронавируса.
"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ", — уточнили в "Укрзализныце".
Напомним, что между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, поезда № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, рейсы Интерсити будут выполняться до Львова.
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