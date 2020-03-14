Украинцев срочно эвакуируют с Италии

В связи с распространением коронавируса в Италии Кабмин решил срочно эвакуировать оттуда украинцев. Об этом говорится на официальном сайте украинского правительства.

После вчерашнего решения Совета национальной безопасности закрыть украинские границы для иностранцев, сегодня на внеочередное заседание собрались министры. Уже после обеда на сайте правительства появилась срочная новость - украинцев будут вывозить с Италии в экстренном порядке. Правда, не сказано ни как именно это будут делать, ни когда. Известно лишь, что за украинцами отправят самолеты. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий утверждал, что это должны сделать в течении нескольких дней.

Ответственны за эвакуацию украинских граждан три министерства: Минздрав, МИД, а также МВД. Они и должны определить как вывезти украинцев с эпицентра вспышки коронавируса в Европе.

Что касается процедуры эвакуации украинцев с Италии, то их багаж на таможне постараются оформить максимально оперативно, а пограничный контроль они будут проходить первыми.

В Италии Covid-19 разыгрался не на шутку. Всего за сутки больных коронавирусом стало сразу на 5191 больше. Общее количество инфицированных превысило 17 с половиной тысяч. Умерли 1266 человек, 439 из них - за последние сутки. Среди погибших также есть гражданка Украины. Она скончалась в одной из итальянских больниц накануне.

Чтобы остановить распространение коронавируса Украина закрывает свои границы для иностранцев с 00:01 понедельника 16 марта. Украинцев пускать будут, но и их накануне президент Владимир Зеленский призвал вернуться домой как можно скорее.

В Украине пока только 3 подтвержденных случая Covid-19. Одна женщина - пенсионерка с Житомирской области - умерла.

"Комментарии" ранее рассказывали, когда, по мнению ученых, может прекратиться пандемия коронавируса в мире.

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