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Киевлянин разгуливал по столице с леопардом на поводке (фото, видео)

В Киеве засняли мужчину, который выгуливал леопарда в центре города

сегодня, 17:10
Автор:

• Таисия Ерохина

Киевлянин разгуливал по столице с леопардом на поводке (фото, видео)

В Киеве местные жители заметили необычную парочку: мужчина выгуливал настоящего леопарда на поводке просто в центре столицы. Утреннюю прогулку с "кошечкой" заснял на фото и видео киевлянин Владлен Кныш, написавший об увиденном на своей странице в Facebook.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом", - написал мужчина.

В публикации очевидца говорится, что хозяин легко справляется с хищным животным. Как рассказал владелец хищника киевлянину, у мужчины есть еще леопарды.


Напомним, в Харькове жители засняли на видео, как в супермаркет "за покупками" забежала настоящая обезьяна, переполошив покупателей.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк теперь работает таксистом в Киеве. Фото новоиспеченного таксиста опубликовала местная жительница, узнавшая в водителе "казака" после поездки в такси. Как рассказал сам Гаврилюк, он вернулся к обычному темпу жизни. Более того, очень рад этому.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все", - сказал Гаврилюк.


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Источник: https://www.facebook.com/vladlen.knysh
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