Нефедов рассказал, какие пункты пропуска останутся открытыми на время карантина из-за коронавируса

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Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска — закрытые и открытые –согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Отдельно отмечены те, на которых приостановлено пешеходное сообщение.
Доступ к карте доступен по ссылке: http://www.customs.gov.ua/?p=533
Кроме того, Нефедов рассказал, как попасть в Украину из разных стран.
- Из Польши можно проехать только на автомобиле через ЧП "Рава-Русская "и ЧП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом не получится. Несколько автобусов стоят в очереди с польской стороны, но пока не ясно, выпустят ли их поляки.
- Из Словакии можно въехать через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не получится.
- Из Венгрии – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 час. 00 мин.), автобусом или самолетом.
- Из Молдовы – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.
- Из Беларуси - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.
- Из Румынии – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Отметьте, что автомобильный ЧП "Солотвино" закрыт.
Грузовых перевозок это не касается.
Ранее "Комментарии" писали, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе закрываются на две недели, начиная с 16 марта.
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