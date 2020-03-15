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Нефедов рассказал, какие пункты пропуска останутся открытыми на время карантина из-за коронавируса

Новая таможня подготовила интерактивную карту

сегодня, 16:24
Автор:

• Татьяна Веремеева

Нефедов рассказал, какие пункты пропуска останутся открытыми на время карантина из-за коронавируса

Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска — закрытые и открытые –согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Отдельно отмечены те, на которых приостановлено пешеходное сообщение.

Доступ к карте доступен по ссылке: http://www.customs.gov.ua/?p=533

Кроме того, Нефедов рассказал, как попасть в Украину из разных стран.

- Из Польши можно проехать только на автомобиле  через ЧП "Рава-Русская "и ЧП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом не получится. Несколько автобусов стоят в очереди с польской стороны, но пока не ясно, выпустят ли их поляки.
- Из Словакии можно въехать через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не получится.
- Из Венгрии – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 час. 00 мин.), автобусом или самолетом.
- Из Молдовы – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.
- Из Беларуси - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.
- Из Румынии –  через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Отметьте, что автомобильный ЧП "Солотвино" закрыт.

Грузовых перевозок это не касается.

Ранее "Комментарии" писали, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе закрываются на две недели, начиная с 16 марта. 



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