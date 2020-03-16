Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Основной на повестке дня в мире и Украине остается угроза коронавируса.

В МИД пересчитали украинцев, которых лечат от коронавируса в мире

Украинцы с коронавирусом оказались в больницах Италии, Германии, ОАЭ и Молдовы. Всего шесть человек. По информации Министерства иностранных дел по двое украинских пациентов находятся на лечении в медучреждениях Италии и Германии, по одному - в ОАЭ и Молдове. Пятеро уже из больниц выписались. Одна украинка за границей умерла. Женщина подхватила коронавирус в Италии, но спасти ее, к сожалению, не удалось. В Украине, напомним, пока только три подтвержденных случая коронавируса Covid-19: два в Черновцах и один в Житомирской области. Последний случай оказался летальным, пенсионерка умерла.

Украина закрыла границы

На время карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев, а также для лиц без гражданства. Их перестали пускать в страну, начиная с 00:01 сегодняшнего дня. Подобное решение накануне принял Совет нацбезопасности. Украинские границы будут закрыты, как минимум, до 3-го апреля. Вернуться домой смогут сами украинцы, а также те, кто имеет вид на жительство, едет к свои родным, дипломаты и водители грузовиков. Уже завтра карантин из-за коронавируса ужесточат еще более. Украина остановит до 3-го апреля пассажирское сообщение с миром. Перестанут ходить за границу все поезда, автобусы и самолеты. Добраться куда либо можно будет только на личном транспорте.



Одесса ужесточает карантин

Одесса решила ужесточить карантин из-за коронавируса. Уже сегодня в городе должны закрыть все пункты общественного питания - кафе и рестораны, - фитнес-клубы, трц, зоопарки, музеи и кинотеатры. Магазины и рынки будут работать только продуктовые. Не повлияет карантин и на работу аптек и заправок. В одном месте могут собирать группы людей не более 10-ти человек. Это решение местной власти. Персональную ответственность за нарушение условий карантина будут нести собственники и руководители заведений. Подобное распоряжение приняли также власти Львова. Карантин также ужесточают с сегодняшнего дня. Сделать это накануне предложил министр здравоохранения Илья Емец.

Эвакуированные украинцы с Италии - здоровы

Всех украинцев, которых удалось эвакуировать с Италии проверили на наличие Covid-19. Самолет приземлился поздно вечером в "Борисполе". На борту было 123 пассажира. Каждому врачи сделали экспресс-тест на коронавирус, сообщается в Telegram-канале МОЗ. Все результаты тестов отрицательные. Не смотря на это, всех украинцев, которые вернулись, попросили пока самоизолироваться. Из Италии самолетом забрали, в частности, тех украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Два автобусы, которые ехали с Италии отказались пропускать, так как Словения на тот момент уже закрыла границы для иностранцев.

Выборы в Верховную Раду

Не мог не сказаться карантин и на явке избирателей на довыборах в Верховную Раду. Накануне депутата-мажоритарщика выбирали в 179-ом округе в Харьковской области. На участки пришел, только, каждый четвертый избиратель. К концу дня, по данным ЦИК, явка составила 27, 47%. К сравнению, во время внеочередных парламентских выборов 21 июля прошлого года проголосовать пришли 51,01% избирателей этого округа. Особых нарушений, по словам представителя Центризбиркома Ирины Ефремовой, не было. Довыборы в 179-ом округе объявили после того, как нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер сложил полномочия и возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

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