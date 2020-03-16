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Wizz Air останавливает полеты в Украину

Ограничение в Wizz Air введут в связи с коронавирусом минимум на три недели, стоимость билетов обещают компенсировать

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Wizz Air останавливает полеты в Украину

С завтрашнего дня лоукост-компания Wizz Air останавливает полеты в Украину. Ограничение введут в связи с коронавирусом минимум на три недели, однако его могут продлить. Об этом сказано на официальном сайте авиаперевозчика.

В Wizz Air  обещают компенсировать стоимость билетов и вернуть с доплатой деньги за неосуществленные вылеты, запланированные на даты с 17 марта по 3 апреля. 120% средств на счет пассажиров в компании поступит в ближайшее время, а потратить их нужно на протяжении двух лет. В Wizz Air говорят, что клиенты могут выбрать другой вид компенсации, однако он займет больше времени.

Напомним, правительство Российской Федерации приняло решение закрыть границу с республикой Беларусь. Ограничения вводятся в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.


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Источник: https://comments.ua/
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