С завтрашнего дня лоукост-компания Wizz Air останавливает полеты в Украину. Ограничение введут в связи с коронавирусом минимум на три недели, однако его могут продлить. Об этом сказано на официальном сайте авиаперевозчика.

В Wizz Air обещают компенсировать стоимость билетов и вернуть с доплатой деньги за неосуществленные вылеты, запланированные на даты с 17 марта по 3 апреля. 120% средств на счет пассажиров в компании поступит в ближайшее время, а потратить их нужно на протяжении двух лет. В Wizz Air говорят, что клиенты могут выбрать другой вид компенсации, однако он займет больше времени.



Напомним, правительство Российской Федерации приняло решение закрыть границу с республикой Беларусь. Ограничения вводятся в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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