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Россия закрыла границу с Беларусью

Ограничения вводятся из-за возможного распространения коронавируса

сегодня, 09:19
Автор:

• Сергей Медведев

Россия закрыла границу с Беларусью

Правительство Российской Федерации приняло решение закрыть границу с республикой Беларусь. Ограничения вводятся в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других предупредительных шагов", - заявил глава правительства.

Мишустин также отметил, что правительство будет принимать все меры для защиты от новой угрозы и предотвращения распространения коронавируса среди населения.

Как сообщал портал "Комментарии", ПАО "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до окончания периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7987367
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