Новый вид аферы: в Сети появились "лекарства" от коронавируса

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МОЗ предостерегает украинцев и просит не покупать “лекарства” от коронавируса. Дескать, в стране появились мошенники, которые решили нажиться на пандемии, запустив рекламу псевдолекарств. На своей странице в Facebook Минздрав призывает не покупать сомнительные препараты, ведь панацеи от китайской лихорадки не существует ни в одной из стран мира.
В пресс-службе министерства также попросили не заниматься самолечением, а при первых симптомах инфекции или любом недомогании обращаться к семейному доктору.
На своей странице в Сети высказалась и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, которая рассказала о том, что недавно появились утверждения “ведущих ученых" о действенности того или иного препарата, которые не подтверждены никакими научными данными. Супрун призвала не верить такой информации, чаще мыть руки и избегать толпы.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в США тестируют вакцину против коронавируса.
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