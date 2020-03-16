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Из Греции эвакуировали украинских дзюдоисток

Украинские спортсменки не могли вернуться из Греции из-за отмены авиарейса

сегодня, 12:14
Автор:

• Сергей Медведев

Из Греции эвакуировали украинских дзюдоисток

Украинские спортсменки, которые застряли в Греции из-за отмененного компанией  Lufthansa авиарейса, вернулись в Украину. Об этом на страннице в Facebook сообщил украинский МИД.

Так, украинская команда по дзюдо, состоящая из 14 спортсменок и тренера, находилась в греческом городе Салоники, когда авиаперевозчик объявил об отмене рейса.

"Но скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом из Софии. В 09:25 наши спортсменки вернулись домой", - уточнили в министерстве.

Как сообщал портал "Комменатрии", руководство европейского авиаперевозчика Lufthansa решило отменить в общей сложности 23 тыс. рейсов в период с 29 марта по 24 апреля. Такое решение принято в связи с распространением нового коронавируса.


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