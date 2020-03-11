Одна из крупнейших авиакомпаний Европы отменяет 23 тыс. рейсов

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Руководство европейского авиаперевозчика Lufthansa решило отменить в общей сложности 23 тыс. рейсов в период с 29 марта по 24 апреля. Такое решение принято в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба компании.
"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.
В большинстве случаев отменены полеты по Европе и в Азию. В компании просят пассажиров быть внимательными и проверять статус рейса, на который приобретены билеты.
Как сообщал портал "Комментарии", лоукостер Wizz Air вслед за Ryanair отменяет часть рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса.
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