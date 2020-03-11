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Одна из крупнейших авиакомпаний Европы отменяет 23 тыс. рейсов

Пассажиров просят перепроверять статус авиарейсов

сегодня, 16:35 536
Автор:

• Сергей Медведев

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы отменяет 23 тыс. рейсов

Руководство европейского авиаперевозчика Lufthansa решило отменить в общей сложности 23 тыс. рейсов в период с 29 марта по 24 апреля. Такое решение принято в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба компании.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.

В большинстве случаев отменены полеты по Европе и в Азию. В компании просят пассажиров быть внимательными и проверять статус рейса, на который приобретены билеты.

Как сообщал портал "Комментарии", лоукостер Wizz Air вслед за Ryanair отменяет часть рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/646160.html
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