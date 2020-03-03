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Из-за коронавируса Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию

Самолеты Wizz Air будут летать в Италию гораздо реже. Спрос на авиабилеты резко упал.

сегодня, 11:13
Автор:

• Виолетта Комаровская

Из-за коронавируса Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию

Лоукостер Wizz Air вслед за Ryanair отменяет часть рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Количество инфицированных в Италии стремительно растет. И чем больше пациентов оказывается в больницах, тем менее охотно туристы покупают билеты в итальянском направлении. Спрос резко падает. Из-за этого лоукостеры вынуждены сокращать количество рейсов. К тому же, даже те пассажиры, которые забронировали билеты заранее, отказываются лететь. 

В компании Wizz Air решили пойти на радикальные меры и отменить более половины рейсов. Это касается и полетов в Италию, и в обратном направлении. В общем, сократят 60% рейсов, сообщают в авиакомпании. Ограничения коснутся полетов, запланированных на период с 17 марта по 8 апреля. 

По той же причине ранее лоукостер Ryanair решил отменить каждый четвертый перелет в Италию и обратно. Изменения в расписании полетов также коснутся периода со средины марта до начала апреля. 

Обе компании пообещали, что вернут деньги всем, кто забронировал билет заранее, но не смог вылететь. Либо же они смогут выбрать другую дату, чтобы отправиться в Италию. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в компании Ryanair из-за коронавируса решили отменить 25% рейсов в Италию и обратно. 


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Источник: https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2020/02/28/wizz-air-adjusts-flight-schedule-to-italian-destinations-due-to-change-in-demand
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