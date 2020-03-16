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Карантин ввели в еще одном областном центре Украины

В городе закроют магазины, ТРЦ и другие общественные места

сегодня, 12:31
Автор:

• Сергей Медведев

Карантин ввели в еще одном областном центре Украины

В связи с мерами по пресечению распространения коронавируса, карантин ввели в Запорожье. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Владимир Буряк.

Так, городской голова уточнил, что хотя в городе нет ни одного зарегистрированного случая заражения, работа объектов общественного пользования будет приостановлена. Ограничения не коснутся аптек  и продуктовых магазинов. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Мэр обратился к жителям Запорожья с просьбой по возможности не покидать свои дома, а работать удаленно и по возможности меньше передвигаться по городу. На борьбу с распространением коронавируса из городского бюджета выделили 100 млн грн.


Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве с  17 марта  ужесточают карантин из-за возможного распространения коронавируса. Закрывают магазины и ТРЦ.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/647230.html
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