Карантин ввели в еще одном областном центре Украины

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
4603.10
ETH/USD
105.80
LTC/USD
30.81
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.37
В связи с мерами по пресечению распространения коронавируса, карантин ввели в Запорожье. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Владимир Буряк.
Так, городской голова уточнил, что хотя в городе нет ни одного зарегистрированного случая заражения, работа объектов общественного пользования будет приостановлена. Ограничения не коснутся аптек и продуктовых магазинов. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Мэр обратился к жителям Запорожья с просьбой по возможности не покидать свои дома, а работать удаленно и по возможности меньше передвигаться по городу. На борьбу с распространением коронавируса из городского бюджета выделили 100 млн грн.
Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве с 17 марта ужесточают карантин из-за возможного распространения коронавируса. Закрывают магазины и ТРЦ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости