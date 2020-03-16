Карантин ввели в еще одном областном центре Украины

В связи с мерами по пресечению распространения коронавируса, карантин ввели в Запорожье. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Владимир Буряк.

Так, городской голова уточнил, что хотя в городе нет ни одного зарегистрированного случая заражения, работа объектов общественного пользования будет приостановлена. Ограничения не коснутся аптек и продуктовых магазинов. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Мэр обратился к жителям Запорожья с просьбой по возможности не покидать свои дома, а работать удаленно и по возможности меньше передвигаться по городу. На борьбу с распространением коронавируса из городского бюджета выделили 100 млн грн.





Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве с 17 марта ужесточают карантин из-за возможного распространения коронавируса. Закрывают магазины и ТРЦ.

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