Массовая эвакуация украинцев из 11 стран: откуда завтра возвращаются сотни соотечественников

Завтра, 17 марта, авиакомпания “МАУ” совершит массовую эвакуацию украинцев из десятка стран. Вернуться домой смогут только граждане нашей страны, а тех, у кого нет внутренних документов, на рейсы не пустят.

Согласно информации на сайте компании, в Киев прилетит 11 самолетов из Дубая, Каира, Тель-Авива, Еревана, Стамбула, Баку, Торонто, Нью-Йорка, Бангкока и Кишинева. Далее “МАУ” закрывает авиасообщение до 31 марта.

Как ранее сообщали "Комментарии", Антимонопольный комитет начал расследование из-за резкого скачка стоимости билетов в компании "Международные авиалинии Украины" накануне прекращения авиасообщения в связи с мерами по карантину, заподозрив руководство в ручной "накрутке" тарифов. В свою очередь, сама авиакомпания отрицает попытку "нажиться" на международном катаклизме, о чем опубликовала сообщение на сайте.





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