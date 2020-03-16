Массовая эвакуация украинцев из 11 стран: откуда завтра возвращаются сотни соотечественников

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Завтра, 17 марта, авиакомпания “МАУ” совершит массовую эвакуацию украинцев из десятка стран. Вернуться домой смогут только граждане нашей страны, а тех, у кого нет внутренних документов, на рейсы не пустят.
Согласно информации на сайте компании, в Киев прилетит 11 самолетов из Дубая, Каира, Тель-Авива, Еревана, Стамбула, Баку, Торонто, Нью-Йорка, Бангкока и Кишинева. Далее “МАУ” закрывает авиасообщение до 31 марта.
Как ранее сообщали "Комментарии", Антимонопольный комитет начал расследование из-за резкого скачка
стоимости билетов в компании "Международные авиалинии Украины" накануне прекращения авиасообщения
в связи с мерами по карантину, заподозрив руководство в ручной
"накрутке" тарифов. В свою очередь, сама авиакомпания отрицает попытку
"нажиться" на международном катаклизме, о чем опубликовала сообщение на
сайте.
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