Плюсы коронавируса в Венеции и новая победа Джо Байдена: ТОП-5 новостей прошлой ночи

Украинцы на карантине

Из-за угрозы коронавируса за границей на карантин отправили 748 украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Больше всего - 712 человек - в Египте. Это люди которых закрыли на карантин в местных отелях, где выявили больных коронавирусом. Еще 16 человек находятся на карантине в Японии, 16 - в Бразилии, 3 - в Молдове, 1 - в России. Восьмерых украинцев сейчас медики лечат от Covid-19 - в Италии, Германии, Польше, Молдове и ОАЭ. Пятеро - выздоровели и уже покинули больницы. Одна украинка на выходных умерла от коронавируса в Италии. В Украине по состоянию на утро вторника официально подтверждено 7 случаев заражения Covid-19.

Коронавирус в Южной Корее пошел на спад

Южная Корея после мощнейшей вспышки коронавируса начала понемногу оправляться. Болезнь, хоть и медленно, пошла на спад. Новых инфицированных появляется все еще достаточно много, но гораздо меньше, чем было ранее, говорит президент страны Мун Дже Ин. Например, за прошлые сутки заболели 84 человека, к сравнению 29 февраля таких за день было 909. Всего в Южной Корее Covid-19 подхватили около восьми тысяч людей, 81 из-за коронавируса погиб.

Неожиданные последствия карантина в Венеции

Но, как оказалось, есть у жесткого карантина и свои плюсы. После того, как Италия оказалась в эпицентре коронавируса, исчезли толпы туристов. В том числе, и в Венеции. Экосистема города начала восстанавливаться буквально на глазах. Вместе с туристами с внецианских каналов исчезли моторные лодки, а вода стала удивительно чистой, говорят местные. В подтверждение своих слов они публикуют видео с прозрачной водой, чего раньше в Венеции не наблюдалось.





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Ранее Европейское космическое агенство также обратило внимание на то, что с уменьшением промышленного производства и автомобильного трафика из-за коронавируса, воздух в Италии стал гораздо чище.

Путину разрешили обнулить президентские сроки

Конституционный суд РФ не стал возражать против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Об этом говорится в решении суда. Обжалованию оно не подлежит и немедленно вступает в силу. Соответствующее положение о президентских сроках - одна из поправок в российскую Конституцию. За них россияне будут голосовать на референдуме 22-го апреля. Если большинство голосов будет за, то у Владимир а Путина появится возможность задержаться в Кремле еще почти на 20 лет. Как утверждают специалисты исследовательской организации "Левада-Центр" против внедрения поправок в Конституцию РФ готов голосовать против только каждый 10-й избиратель.

Джо Байден одержал еще одну победу на выборах в США

Джо Байден продолжает стремительно идти к главной политической битве США этого года - президентским выборам. В штате Вашингтон на праймериз (первичные выборы, на которых партия выбирает своего кандидата) он одержал победу над своим ближайшим соперником Берни Сандерсом, сообщает газета The New York Times. Хотя разница между ними и небольшая, утверждают журналисты - около двух процентов. Пока это предварительные результаты, подсчет голосов продолжается. Но вероятность, что что-то кардинально изменится, невелика. Среди республиканцев на праймериз пока лидирует нынешний президент Дональд Трамп.

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