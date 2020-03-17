Фотофакт: "люди в белом" требуют депутатов уйти на карантин

Сейчас у стен парламента проходит митинг активистов Нацкорпуса, которые требуют депутатов уйти на карантин в связи с пандемией. Облачившись в белые спецкостюмы, общественники раздают избранникам народа листовки с информацией о коронавирусе и методах борьбы с ним.

Несколько десятков человек заявили, что не доверяют власти, которая якобы “под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем".

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.





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