Фотофакт: "люди в белом" требуют депутатов уйти на карантин

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Сейчас у стен парламента проходит митинг активистов Нацкорпуса, которые требуют депутатов уйти на карантин в связи с пандемией. Облачившись в белые спецкостюмы, общественники раздают избранникам народа листовки с информацией о коронавирусе и методах борьбы с ним.
Несколько десятков человек заявили, что не доверяют власти, которая якобы “под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем".
Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач
страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из
других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине
официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не
путешествовали и были инфицированы дома.
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