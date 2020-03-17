Как вернуться из Польши: советы украинского МИДа

Министерство иностранных дел Украины издало рекомендации для сограждан, которые находятся в Польше и намерены в ближайшее время вернуться в Украину.

Так, украинским гражданам посоветовали добираться до круглосуточных пунктов пропуска автомобилей - " Ягодин-авто "(с польской стороны -" Дорогуск ")," Рава-Русская "(" Гребенне ")," Краковец "(" Корчева " ). Отмечается, что в этих точках находятся украинские консулы.

Поскольку транспортное сообщение в Польше ограничено, дипломаты прорабатывают вопрос дополнительных рейсов, которые соединят Варшаву с границей. В МИДе также заявили, что польские коллеги лояльно отнесутся к украинцам, у которых закончился разрешенный срок на пребывание в стране. В связи с перегруженностью телефонных линий посольства, сообщить о себе и своем желании вернуться в Украину предлагают по электронной почте. Дальнейшие инструкции по формированию групп будут даны после готовности планов эвакуации.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее "Укрзализныця" прекратила железнодорожное сообщение с Польшей.

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