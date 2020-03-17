Карантин в Крыму: оставили только ярмарку гробов

В Крыму частично вводят карантин и отменяют все массовые мероприятия. Оставить решили только одно - ярмарку гробов. Соответствующее распоряжение подписала подконтрольная оккупантам глава Симферополя Елена Проценко.

Не смотря на угрозу распространения коронавируса, ежегодная ярмарка гробов и траурных венков в оккупированном Крыму состоится, как и планировалось ранее. В ближайшем времени это одно из немногих массовых мероприятий, которые смогут себе позволить крымчане. Все остальные - под запретом. Отменить пришлось все творческие, спортивные и публичные мероприятия.

Так называемая мер Симферополя Елена Проценко объяснила, что не будут отменять ярмарку по одной простой причине - это торговое мероприятие, а не зрелищное, а значит проводить его можно.

Гробовая ярмарка будет работать в течении нескольких месяцев, а место на ней производителям гробов, венков и другой траурной продукции предоставляют бесплатно, пишут местные журналисты.

К подобному решению сами крымчане отнеслись скептически. "Ладно туалетная бумага. Вещь нужная. Но ни разу за 60 лет не видела ажиотажа на гробы и траурные венки", "Заняться им больше нечем? Или гробы настолько востребованы, что нужно ярмарки устраивать? Занялись бы лучше городской экологией", пишут симферопольцы в социальных сетях.

Тем временем, украинское правительство ужесточило условия карантина.



https://newdaynews.ru/crimea/686339.html

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!