В Днепре на обсервацию поместили 40 оперных артистов

В Днепропетровской области на обсервацию поместили труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Так, группа в составе 39 артистов, работников сцены и четырех водителей отправилась на гастроли в Женеву 11 марта. В связи с распространением коронавируса, артистов экстренно эвакуировали из Швейцарии в Украину. У трех участников гастролей обнаружили повышение температуры. Их поместили в городскую клиническую больницу, где проведут исследования на возможное заражение коронавирусом.

Остальные участники труппы проходят обсервацию, - в течение двух недель за их здоровьем будут следить медики.

"Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - уточнил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Как сообщал портал "Комментарии", эвакуированная из Китая из-за коронавируса украинка поделились эмоциями после сегодняшнего окончания обсервации в Новых Санжарах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!