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В Днепре на обсервацию поместили 40 оперных артистов

Артисты вернулись из Швейцарии, где были на гастролях

сегодня, 15:43
Автор:

• Сергей Медведев

В Днепре на обсервацию поместили 40 оперных артистов

В Днепропетровской области на обсервацию поместили труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Так, группа в составе 39 артистов, работников сцены и четырех водителей отправилась на гастроли в Женеву 11 марта. В связи с распространением коронавируса, артистов экстренно эвакуировали из Швейцарии в Украину. У трех участников гастролей обнаружили повышение температуры. Их поместили в городскую клиническую больницу, где проведут исследования на возможное заражение коронавирусом.

Остальные участники труппы проходят обсервацию, - в течение двух недель за их здоровьем будут следить медики.

"Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - уточнил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Как сообщал портал "Комментарии", эвакуированная из Китая из-за коронавируса украинка поделились эмоциями после сегодняшнего окончания обсервации в Новых Санжарах.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1858329-u-dnipri-na-observatsiyu-pomistili-40-artistiv-opernogo-teatru-pislya-gastroliv-v-yevropi
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