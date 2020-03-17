Стало известно, как будут контролировать количество пассажиров в общественном транспорте во время карантина

Ради противодействия коронавирусной пандемии правительство постановило ограничить количество пассажиров для перевозки на общественном транспорте: для маршруток - не более 10 человек, троллейбусов - 20, трамваев - 20 в одном вагоне. Контролировать этот минимум поручено водителям, а в случае трудностей – поможет полиция. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, прежде всего водитель будет контролировать максимальное количество пассажиров, находящихся в маршрутках, автобусах, троллейбусах или трамваях.

"В первую очередь – это обязанность водителя. В то же время, в дальнейшем, если не будут слушаться водителя, водитель имеет право вызвать полицию, - сообщил Ляшко. - С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова выезжать на каждый такой вызов".

Как отметил Ляшко, полиция обещает в наиболее загруженных местах посадки поставить патрульных. Они также будут следить за соблюдением правил, связанных с запретами из-за коронавируса.

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