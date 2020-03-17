McDonalds закрывает все свои заведения в Украине на карантин

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В связи с распространением китайского коронавируса Covid-19 по всему миру компания McDonalds приняла решение закрыть все свои заведения быстрого питания в Украине и поддержать введенный властью карантин. Об этом сообщила пресс-служба компании на их официальной странице в Facebook.
По словам пресс-службы,
компания усилила свои строгие стандарты качества и безопасности дополнительными
мерами, чтобы украинцы смогли наслаждаться любимой едой с помощью доставки или
МакДрайва.
"Безопасность и
здоровье наших сотрудников и клиентов всегда на первом месте для нас. <…>
Мы уверены, что справимся со всем, и вскоре встретим вас теплой улыбкой, горячим
кофе и любимыми бургерами", — заявили в пресс-службе McDonalds.
Общенациональный
украинский карантин введен до 3 апреля в связи с распространением китайского
коронавируса Covid-19. Также запрещены
массовые мероприятия и собрания, закрываются метро, границы, пассажирское
авиасообщение и даже междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
Как сообщал портал "Комментарии",
товарищеские матчи по футболу сборной Украины отменили из-за коронавируса.
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