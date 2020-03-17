Товарищеские матчи по футболу сборной Украины отменили из-за коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняли решение об отмене товарищеских матчей по футболу между сборной Украины и сборными Польши и Франции из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в УАФ.



Украинская ассоциация футбола проконсультировалась с польской и французской федерациями футбола, после чего они приняли совместное решение об отмене матчей и сборов национальных футбольных команд. В Украине сборная планировала собраться уже на следующей неделе.

Матч с Францией был запланирован на 27 марта в Париже, а с Польшей — на 31 марта в Хожуве. Ранее Украина должна была сыграть эти товарищеские матчи без зрителей.

До этого из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 были отменены крупнейшие футбольные чемпионаты в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, а также многие другие спортивные мероприятия мирового уровня.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня УЕФА официально перенесла Евро-2020 на следующий год из-за вспышки коронавируса.

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