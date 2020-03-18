Национальная полиция займется паникерами

В последнее время сотрудники украинской киберполиции фиксируют резкое увеличение слухов и не правдивой информации на фоне распространения коронавируса и введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Граждане, которые распространяют подобные фейки в таких условиях дестабилизируют ситуацию. В ведомстве обратились к украинцам с просьбой сообщать о случаях "раскрутки" ложных слухов. Сообщать о паникерах предлагают на электронную почту [email protected] либо по телефону 0442900110.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский гарант Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам в условиях первого дня общенационального карантина, который объявлен в связи с распространением коронавируса COVID-19. Свое обращение президент опубликовал на своей странице в Facebook.

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