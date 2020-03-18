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Стало известно о еще 12 украинцах, которые заболели коронавирусом, и новом летальном исходе

По данным МИД, 5 украинцам оказывают помощь в Германии, по двое заболевших - в Италии и Польше, по одному - в ОАЭ, Доминиканской Республике и Молдове

сегодня, 11:00
Автор:

• Елена Волкова

Стало известно о еще 12 украинцах, которые заболели коронавирусом, и новом летальном исходе

В МИД Украины рассказали о том, что несколько сотен украинцев сейчас находятся в карантине в других странах. 12 из них в данный момент находятся в больницах и получают лечение от COVID-19.

По данным министерства, 5 украинцам оказывают помощь в Германии, по двое заболевших - в Италии и Польше, по одному - в ОАЭ, Доминиканской Республике и Молдове. Известно, что больше всего украинцев пребывают в карантине в Египте: в жаркой стране пандемию пережидает 712 сограждан. Также известно о том, что одна украинка скончалась от  COVID-19 в Италии. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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