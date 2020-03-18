«Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина

Служба доставки "Новая почта" объявила, что пока в стране действуют карантинные нормы, связанные с пандемией коронавируса, она отменяет плату за хранение посылок клиентов. Предварительно новые правила будут действовать до 3 апреля, когда карнатин должен завершиться.

Руководство компании заявило о своем понимании, что в сложившейся ситуации, ее клиенты не смогут успеть забрать посылки вовремя.



Также руководители службы доставки заверили, что "Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепь доставки - отделение, терминалы, курьеры, поштоматы - функционирует в стандартном режиме. Перевозка груза осуществляется без ограничений. Также компания сообщила, что международная доставка продолжает работать в обычном режиме.

"Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств," - говорится в сообщении компании.

Также сотрудники компании сообщили, что они контролируют расстояние очереди и не допускают слишком большого скопления людей. Сами сотрудники "Новой почты" проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия.

Как сообщало издание "Комментарии", "Новая почта" распространит авиадоставку на все регионы Украины.





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