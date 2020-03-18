Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5133.90

ETH/USD

112.68

LTC/USD

33.32

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события «Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина
НОВОСТИ Все новости

«Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина

«Новая почта» с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина

сегодня, 11:29
Автор:

• Комментарии

«Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина
Служба доставки "Новая почта" объявила, что пока в стране действуют карантинные нормы, связанные с пандемией коронавируса, она отменяет плату за хранение посылок клиентов. Предварительно новые правила будут действовать до 3 апреля, когда карнатин должен завершиться.
Руководство компании заявило о своем понимании, что в сложившейся ситуации, ее клиенты не смогут успеть забрать посылки вовремя.
Также руководители службы доставки заверили, что "Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепь доставки - отделение, терминалы, курьеры, поштоматы - функционирует в стандартном режиме. Перевозка груза осуществляется без ограничений. Также компания сообщила, что международная доставка продолжает работать в обычном режиме.
"Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств," - говорится в сообщении компании. 
Также сотрудники компании сообщили, что они контролируют расстояние очереди и не допускают слишком большого скопления людей. Сами сотрудники "Новой почты" проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...