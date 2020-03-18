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Украинцы возвращаются: ожидается более полусотни авиарейсов

Ранее Украина решила приостановить авиасообщение из-за коронавируса

сегодня, 12:44
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцы возвращаются: ожидается более полусотни авиарейсов

Украинцы, находящиеся за рубежом, возвращаются домой. Так, 18 марта ожидается 53 зарубежных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Всего в украинске аэропорты прибудут самолеты из 12 стран. В частности,  32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, три рейса из Дубая, а также по одному - из Баку, и Белграда, Вены, Мемингена, Берлина, Веце, Барселоны, Мадрида, Лондона, Пафоса, Софии, Вильнюса и Стокгольма.

На вылет из страны в международном аэропорту Борисполь запланированы рейсы в такие города как Пафос, Барселона, Мадрид, Берлин, Шардж, Вена, София, Дубай, Амман, Лондон, Алматы и Стокгольм.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока.


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Источник: https://mtu.gov.ua/timeline/Novini.html
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