Украинцы возвращаются: ожидается более полусотни авиарейсов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5133.90
ETH/USD
112.68
LTC/USD
33.32
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.00
RUB/UAH
0.37
Украинцы, находящиеся за рубежом, возвращаются домой. Так, 18 марта ожидается 53 зарубежных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
Всего в украинске аэропорты прибудут самолеты из 12 стран. В частности, 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, три рейса из Дубая, а также по одному - из Баку, и Белграда, Вены, Мемингена, Берлина, Веце, Барселоны, Мадрида, Лондона, Пафоса, Софии, Вильнюса и Стокгольма.
На вылет из страны в международном аэропорту Борисполь запланированы рейсы в такие города как Пафос, Барселона, Мадрид, Берлин, Шардж, Вена, София, Дубай, Амман, Лондон, Алматы и Стокгольм.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости