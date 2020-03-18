Украинцы возвращаются: ожидается более полусотни авиарейсов

Украинцы, находящиеся за рубежом, возвращаются домой. Так, 18 марта ожидается 53 зарубежных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Всего в украинске аэропорты прибудут самолеты из 12 стран. В частности, 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, три рейса из Дубая, а также по одному - из Баку, и Белграда, Вены, Мемингена, Берлина, Веце, Барселоны, Мадрида, Лондона, Пафоса, Софии, Вильнюса и Стокгольма.

На вылет из страны в международном аэропорту Борисполь запланированы рейсы в такие города как Пафос, Барселона, Мадрид, Берлин, Шардж, Вена, София, Дубай, Амман, Лондон, Алматы и Стокгольм.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!