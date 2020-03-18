Карантин в Украине: на улицы Киева вывели Нацгвардию

Присматривать за порядком на улицах Киева во время карантина будет Нацгвардия. Сегодня утром в городе появились первые пешие патрули. Об этом "Комментариям" рассказали очевидцы.

Один из таких патрулей киевлянка Дарья Коваль заметила на остановке общественного транспорта около метро "Дорогожичи".

"Ребята патрулируют по 5 человек. Все до одного - в медицинских масках. Никого не останавливали и не задерживали. Но замечания делают. Подошли, например, к женщине, которая курила на остановке. Попросили этого не делать", говорит Дарья.

При этом на людей, которые проходили мимо без масок, внимания не обращали.

Нацгвардейцы оказались не особо разговорчивыми. Рассказали лишь, что патрулировать будут теперь по всему Киеву и ровно до того момента, пока в Украине не прекратится карантин. Будут ли они как-то пресекать нарушения режима в маршрутках, бойцы не знают. Говорят, пока такого распоряжения не было.

"Будем смотреть по ситуации. Пока наблюдаем за тем, что происходит на улицах. Смотрим, все ли нормально", сказали бойцы пешего патруля.

Напомним, во время карантина в киевских маршрутках, трамваях и троллейбусах должно находится не более десяти человек. При чем все они должны быть в масках. По словам очевидцев, это правило водители, зачастую, нарушают. Ограничений по поводу передвижения в столице сейчас нет. А вот метро со вчерашнего дня не работает.

Ранее "Комментарии" писали о правилах карантина в Украине.





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