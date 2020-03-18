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Украинцев, застрявших в Польше, эвакуируют спецпоездами

Для возвращения украинцев запустят спецпоезд из Перемышля

сегодня, 13:38
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцев, застрявших в Польше, эвакуируют спецпоездами

Для эвакуации украинцев из Польши  запустят специальные железнодорожные рейсы. Такой способ доставки граждан рассматривают в Министерстве инфраструктуры Украины. Об этом написал в Telegram-канале глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.  В частности, он отметил, что вывезти украинцев из Польши планируют в ближайшие дни.

"Для этого будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - уточнил министр.

Вопросы запуска спецпоездов прорабатывают специалисты министерства с участием представителей ж/д компаний.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы, находящиеся за рубежом, возвращаются домой. Так, 18 марта ожидается 53 зарубежных рейса. Ранее Украина приостановила авиасообщение с другими странами.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/648063.html
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