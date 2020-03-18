Для эвакуации украинцев организовали нерегулярные авиарейсы из-за рубежа: список городов

Украинцы, которые еще не вернулись домой из ряда стран, смогут эвакуироваться специальными авиарейсами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявили начало продаж авиабилетов. Отмечается, что цена будет льготной и доступной. Нерегулярные рейсы предполагаются из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

Напомним, Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические меры, в частности решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предполагают возможность вернуться после этого срока. К примеру, нерегулярными авиарейсами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину за сутки, 16 марта, вернулось более 50 тыс. украинцев. При этом, сейчас движение на пунктах пропуска уменьшилось. Так, 15 марта общее число лиц, которое пересекло границу, составило 144 тысяч. В ГПСУ отметили, что трафик на границе еще будет уменьшаться.

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