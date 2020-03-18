Врачи под подозрением: за дело умершей в Черновцах украинки с коронавирусом взялись копы

В Черновицкой области правоохранители открыли уголовное производство после смерти 33-летней девушки, в крови которой уже после летального случая нашли COVID-19. Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.

После трагического случая местные медики заявили о том, что причина смерти местной жительницы - не коронавирус, а хроническое заболевание, которое могло усугубиться из-за COVID-19. Однако после мониторинга соцсетей за дело взялась полиция, сотрудникам которой предстоит установить истинную причину смерти молодой украинки.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 140 “Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”. Санкция предусматривает до двух лет тюрьмы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!