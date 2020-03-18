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Сидите дома: во Львове запустили агитмашины в поддержку карантина

Агитационные автомобили будут убеждать пожилых людей остаться дома

сегодня, 16:18
Автор:

• Сергей Медведев

Сидите дома: во Львове запустили агитмашины в поддержку карантина

Городские власти Львова решились на необычный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Поскольку, наиболее уязвимыми для заражения и болезни считаются пожилые люди, с 18 марта по городу будут ездить агитационные автомобили с громкоговорителями, которые будут убеждать людей преклонного возраста не выходить на улицы и оставаться дома.  Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

"Информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" - сообщил городской голова. 

Отмечается, что для такого способа взаимодействия с общественностью выделено шесть автомобилей.

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Как сообщал портал "Комментарии", присматривать за порядком на улицах Киева во время карантина будет Нацгвардия. Сегодня утром в городе появились первые пешие патрули. Об этом "Комментариям" рассказали очевидцы.


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