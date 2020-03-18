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В супермаркетах АТБ ограничивают продажу товаров в одни руки

АТБ планирует сократить покупки товаров среди населения в своих супермаркетах

сегодня, 20:29
Автор:

• Антон Варанов

В супермаркетах АТБ ограничивают продажу товаров в одни руки

Завтра, 19 марта, в сети супермаркетов АТБ начнут действовать ограничения по продаже товаров в одни руки из-за того, что во время карантина из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 население начало активно скупать товары. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

В компании назвали нововведения вынужденными, иначе не все покупатели смогут приобрести нужные товары. Запрет распространится на воду, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки — не более 12 бутылок в одни руки, а также на все остальные товары — до 5 единиц или килограммов в одни руки.

Ограничения не коснутся овощей и фруктов. Запрет не снимут до конца карантина, который на текущий момент запланирован на 3 апреля.

На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заразились 14 человек, из которых два пациента умерли. Во всем мире заболели более 213 тысяч, из которых 8794 умерли, а более 84 тысяч — выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании собак сдают в аренду для обхода карантина.


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Источник: https://www.atbmarket.com/news/972/
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