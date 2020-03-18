В супермаркетах АТБ ограничивают продажу товаров в одни руки

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Завтра, 19 марта, в
сети супермаркетов АТБ начнут действовать ограничения по продаже товаров в одни
руки из-за того, что во время карантина из-за распространения китайского
коронавируса Covid-19 население начало
активно скупать товары. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном
сайте.
В компании назвали
нововведения вынужденными, иначе не все покупатели смогут приобрести нужные
товары. Запрет распространится на воду, пиво и другие алкогольные и
безалкогольные напитки — не более 12 бутылок в одни руки, а также на все
остальные товары — до 5 единиц или килограммов в одни руки.
Ограничения не коснутся
овощей и фруктов. Запрет не снимут до конца карантина, который на текущий момент
запланирован на 3 апреля.
На момент публикации в
Украине коронавирусом Covid-19 заразились
14 человек, из которых два пациента умерли. Во всем мире заболели более 213
тысяч, из которых 8794 умерли, а более 84 тысяч — выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Испании собак сдают в аренду для обхода карантина.
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