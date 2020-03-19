Магазины «Алло» продолжат работать во время карантина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5243.56
ETH/USD
114.05
LTC/USD
33.50
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.37
Многие магазины
украинской сети магазинов техники "Алло" продолжат работать в период
общенационального карантина в Украине. Об этом пресс-служба компании сообщила в
блоге на официальном сайте.
Представители компании
заявили, что в их магазинах продаются "стратегическиие" товары, которые по
важности можно сравнить с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены
и топливом. Среди 340 магазинов сети 290 продолжат работать.
Постановление Кабинета
Министров Украины №215 действительно относит средства связи, которые продаются
в "Алло", к стратегическим товарам. По этой причине им разрешена торговля.
Однако всемирно известная компания Apple во время
карантина приостанавливала работу своих магазинов.
В Украине введен
общенациональный карантин до 3 апреля включительно из-за распространения
китайского коронавируса Covid-19. На момент
публикации во всем мире заражены более 218 тысяч человек.
Как сообщал портал "Комментарии",
Sony представила
подробности о новой PlayStation 5 спустя два дня после Xbox Series X от Microsoft.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости