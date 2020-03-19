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Магазины «Алло» продолжат работать во время карантина

Во время карантина магазины «Алло» будут продавать «стратегические» товары

сегодня, 00:58
Автор:

• Антон Варанов

Магазины «Алло» продолжат работать во время карантина

Многие магазины украинской сети магазинов техники "Алло" продолжат работать в период общенационального карантина в Украине. Об этом пресс-служба компании сообщила в блоге на официальном сайте.

Представители компании заявили, что в их магазинах продаются "стратегическиие" товары, которые по важности можно сравнить с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и топливом. Среди 340 магазинов сети 290 продолжат работать.

Постановление Кабинета Министров Украины №215 действительно относит средства связи, которые продаются в "Алло", к стратегическим товарам. По этой причине им разрешена торговля. Однако всемирно известная компания Apple во время карантина приостанавливала работу своих магазинов.

В Украине введен общенациональный карантин до 3 апреля включительно из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. На момент публикации во всем мире заражены более 218 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Sony представила подробности о новой PlayStation 5 спустя два дня после Xbox Series X от Microsoft.


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Источник: https://blog.allo.ua/allo-my-rabotaem_2020-03-40/
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