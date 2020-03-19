Подъем на час раньше: когда в Украине переведут стрелки часов

Вставать украинцам вскоре придется на час раньше. В ночь с 28 на 29 марта в нашей стране традиционно переведут стрелки часов.

Ученые говорят о том, что переход на летнее время люди переносят хуже, чем на зимнее. Но несмотря на это через 10 дней, в последнее воскресенье марта, в 3:00 ночи стрелки переведут на час вперед. Таким образом у нас будет возможность дольше работать при дневном свете.

Как ранее сообщали “Комментарии”, на следующей неделе весна в Украине берет паузу: завтра столбики термометров начнут опускаться. Уже в это воскресенье ночью прогнозируют до 3-х мороза, а в понедельник - до -5-ти. Следующая неделя марта обещает быть снежной, а столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла.

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