Водителям на въезде в Черновцы будут мерить температуру

Отныне на всех въездах в Черновцы водителям будут измерять температуру. Об этом заявил городской голова Алексей Каспрук во время традиционного брифинга.

Пока Черновцы остаются эпицентром распространения коронавируса в Украине. Из 16-ти официально подтвержденных случаев Covid-19, 10 - именно в Черновицкой области. Чтобы не допустить распространения инфекции дальше, городские власти решили еще больше ужесточить карантин. Например, для медиков по городу пустят специальные троллейбусы, которые будут подвозить врачей на работу в больницу.

А вот для водителей пропуском в Черновцы отныне будет 36,6. На въездах в город обустроят специальные КПП. Здесь будут останавливать каждый автомобиль и всем без исключения - водителям и пассажирам - будут измерять температуру. Пропускать дальше будут лишь тех, у кого она будет в норме. Вместе с тем, все машины, которые будут заезжать в город, правоохранители будут фиксировать в специальном отчете. У водителей будут расспрашивать, куда они едут, зачем и с кем собираются общаться.

"Прошу отнестись к этому с пониманием. Мы это делаем лишь для того, чтобы иметь контакты тех людей, которые в дальнейшем, не дай Бог, могут инфицироваться коронавирусом", - объяснил мер.

Также добавил, что компаниям и предпринимателям, занимающимся грузоперевозками, необходимо получить специальный допуск в город.

Напомним, в Черновицкой области действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

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