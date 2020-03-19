Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5325.49

ETH/USD

116.15

LTC/USD

34.37

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, где заболел коронавирусом мужчина из Донбасса
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, где заболел коронавирусом мужчина из Донбасса

Мужчина, который первым заболел коронавирусом на Донбассе, только недавно вернулся с отдыха за границей.

сегодня, 09:02
Автор:

• Виолетта Комаровская

Стало известно, где заболел коронавирусом мужчина из Донбасса

Первым, кто заболел  коронавирусом на Донбассе, стал житель Мариуполя. Об этом на своей страничке в Facebook написал руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. 

Мужчине 52 года, живет он в Мариуполе Донецкой области и только недавно вернулся с Египта. Вероятнее всего, именно там он и подцепил коронавирус Covid-19. В нескольких отелях страны, в частности, уже фиксировали вспышки болезни среди туристов.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Всех, кто так или иначе с ним контактировал, уже установили, уверяет председатель ДонОГА. За ними также будут присматривать врачи на случай, если у кого-то появятся симптомы коронавируса. 

В связи с этим мариупольцев Павел Кириленко призывает не разгонять панику и соблюдать правила гигиены, в частности, информационной гигиены. Подробности о том, как именно город будет бороться с возможной вспышкой, пообещал рассказать позже. 

За вчера в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования Covid-19. Кроме мужчины с Донбасса, появился еще один пациент в Киевской области. Общее количество заболевший по состоянию на утро четверга в Украине 16. Две женщины - в Житомирской и Черновицкой областях - умерли.  

Ранее "Комментарии" рассказывали о правилах поведения во время карантина в Украине. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/659709754778115
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...