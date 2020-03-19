Стало известно, где заболел коронавирусом мужчина из Донбасса

Первым, кто заболел коронавирусом на Донбассе, стал житель Мариуполя. Об этом на своей страничке в Facebook написал руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Мужчине 52 года, живет он в Мариуполе Донецкой области и только недавно вернулся с Египта. Вероятнее всего, именно там он и подцепил коронавирус Covid-19. В нескольких отелях страны, в частности, уже фиксировали вспышки болезни среди туристов.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Всех, кто так или иначе с ним контактировал, уже установили, уверяет председатель ДонОГА. За ними также будут присматривать врачи на случай, если у кого-то появятся симптомы коронавируса.

В связи с этим мариупольцев Павел Кириленко призывает не разгонять панику и соблюдать правила гигиены, в частности, информационной гигиены. Подробности о том, как именно город будет бороться с возможной вспышкой, пообещал рассказать позже.

За вчера в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования Covid-19. Кроме мужчины с Донбасса, появился еще один пациент в Киевской области. Общее количество заболевший по состоянию на утро четверга в Украине 16. Две женщины - в Житомирской и Черновицкой областях - умерли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о правилах поведения во время карантина в Украине.





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