Укрзализныця продает билеты на спецпоезда из Польши: где купить

Укрзализныця начала продавать билеты на поезда из Польши. Украинцев четырьмя спецрейсами заберут из польского Перемышля (Пшемысля). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Сейчас границы Украины закрыты на время карантина, который ввели из-за коронавируса. За границу, как и в любой украинский город, не летают самолеты, не ходят ни поезда, ни автобусы. Чтобы эвакуировать украинцев с Европы, которые желают вернуться домой, приходится организовывать специальные рейсы. Три из таких должны забрать наших сограждан, которые оказались заперты в Польше.

При содействии украинского правительства и польских дипломатов Укрзализныця совершит четыре спецрейса в Перемышль, откуда и заберут украинцев. Это город, который находится практически на границе с Украиной.

Все поезда назначили на пятницу, 20 марта. На маршрут выйдут четыре поезда "Интерсити". Первый из Перемышля выедет в 02:30 и в Киеве будет ориентировочно в 11:32. Затем следует рейс в 10:18 с прибытием в 19:26. Далее рейс назначили на 13:10. В украинской столице его будут встречать в 22:17. Последний спецрейс из польского Перемышля должен отправиться в 15:45 и прибыть в Киев в 00:46 уже в субботу.

Стюарды, сопровождающие рейсы, будут обеспечены средствами для защиты и дезинфекции, уверяют в Кабмине.

Купить билеты на поезда из Польши можно единственным способом. Их продают только онлайн и только на сайте Укрзализныци. Купить их можно уже сейчас. Цена билетов второго класса чуть более семисот гривен. Поездка в первом классе обойдется в 1022 гривни.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в России зафиксировали первую смерть от коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!