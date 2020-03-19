Умоляют о помощи: 9 украинцев застряли на круизном лайнере, идущем в Венецию

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Девять украинцев застряли на круизном лайнере Costa Victoria. Они хотят как можно скорее вернуться домой и умоляют о помощи. Об этом сообщил в Facebook один из украинцев - Сергей Компаниец.
Круизный лайнер вышел с Омана и сейчас направляется в Венецию. И это не смотря на то, что Италия охвачена вспышкой коронавируса. Случаи Covid-19 зафиксировали и в самой Венеции.
Прежде чем совершить конечную остановку, лайнер Costa Victoria сделает несколько технических. В частности, в порту Греции. Однако, пассажиров выпускать с корабля не будут, говорит Компаниец. Мужчина утверждает - все, кто находится на борту, абсолютно здоровы. Их уже проверили на наличие коронавируса 12 марта в порту Салала. Все тесты показали отрицательный результат, люди получили соответствующие справки. Не смотря на это, пассажиры и экипаж живут в условиях карантина, покидать пределы лайнера им запрещено.
В порт Венеции корабль должен зайти ориентировочно 28 марта. Как быть потом, пассажиры и экипаж не знают. Италия закрыла все границы и отменила все рейсы из-за коронавируса.
Украинцы просят о помощи Министерство иностранных дел и украинских дипломатов в Италии. Они не теряют надежду, что их эвакуируют с Италии и все смогут благополучно вернуться домой. Пока с ними никто не связывался, подытожил Сергей Компаниец в Facebook.
Напомним, "Комментарии" ранее писали о том, что в Италии за сутки от коронавируса умерли почти полтысячи человек.
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