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Карантин до лета и табу на прогулки с детьми: копы начали охоту на дезинформаторов

В Национальную полицию уже поступило более 20 обращений о ложных данных про карантин в Украине, которые активно распространяют в Сети

сегодня, 14:38 946
Автор:

• Елена Волкова

Карантин до лета и табу на прогулки с детьми: копы начали охоту на дезинформаторов

Правоохранители объявили войну распространителям фейковой информации о коронавирусе в Украине. В полицию уже поступило более 20 обращений о ложных данных про карантин, которые активно распространяют в Сети.

Так, чаще всего украинцы жалуются на то, что правительство якобы запретили гулять с детьми. Некоторые возмутились фейком о том, что карантин в Украине продлиться до лета. В полиции напоминают о том, что лже-информаторам грозит штраф или исправительные работы, и просят интернет-пользователей сообщать о нарушении по номеру “102” или электронке [email protected].

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Напомним, Украина еще не прошла  пик эпидемии, и к концу марта ситуация может стать еще серьезнее. В этом контексте власти могут рассмотреть введение Чрезвычайного положения на всей территории страны. Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях уже введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19.


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Источник: https://comments.ua/
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